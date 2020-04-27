طقس الاثنين.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار خلال النهار بأقصى كل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

وستتكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية وذلك على سواحل وسهول المحيط الأطلسي وكذا سواحل البحر الأبيض المتوسط.

كما سيلاحظ تمركز سحب أخرى غير مستقرة ومحملة بأمطار أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة لها والسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية، هذا إلى جانب سحب كثيفة بعض الشيء ابتداء من الزوال مع نزول قطرات مطرية أو زخات ورعد محلي فوق كل من المناطق الشمالية الغربية والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الوسطى.

وسيعرف أقصى جنوب البلاد مرور سحب مدارية آتية من الجنوب مرفوقة بقطرات مطرية ورعد محلي، عدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة بباقي جهات المملكة، هذا مع هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الجنوبية.

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وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشرقي أو من الشمال احيانا بالاقاليم الجنوبية، ومعتدلة القوة من القطاع الشرقي وأحيانا من الجنوب بالجنوب الشرقي للمملكة، بينما ستهب من القطاع الغربي أو من الشمال أحيانا بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 08 درجات بمرتفعات الاطلس والريف، وما بين 08 و 14 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والساحل المتوسطي ومنطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 14 و 22 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و20 درجة بالأطلس والريف، وشمال المنطقة الشرقية وما بين 20 و 27 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والسايس والساحل المتوسطي ومنطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وما بين 27 و 33 درجة بالجنوب الشرقي وشمال الاقاليم الجنوبية وستكون ما بين 33 و 37 درجة بأقصى كل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد .

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارطيل والداخلة، ومحليا هادئا إلى قليل الهيجان ما بين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.