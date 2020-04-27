أميركا: مقتل شرطي وجرح آخر بهجوم مسلح في لويزيانا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل شرطي أميركي وجرح آخر في هجوم مسلح، ارتُكب في ولاية لويزيانا، اليوم الإثنين، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال مسؤول الشرطة، في مدينة باتون روج عاصمة الولاية، مورفي باول، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنّ الشرطيين تعرضا لهجوم أثناء أداء عملهما.

من مكان الجريمة (أ ب)

وأشار إلى أنّ الهجوم وقع أثناء متابعة الشرطيين بلاغا تلقياه بوجود مشتبه به شمال المدينة.

ولفت إلى حدوث اشتباك بين المشتبه وقوات التدخل السريه (SWAT)، استمر لـ4 ساعات، ليتم القبض بعدها على المشتبه (36 عاما) داخل منزله.