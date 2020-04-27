شفاء أكبر مسن في الجزائر بينما يفارق ابنه الحياة جراء كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مسؤول في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجزائر، محمد العايب، أمس الأحد، عن شفاء أكبر مسن مصاب بفيروس كورونا الجديد ومغادرته للمشفى، بينما توفى ابنه البكر بعدما عجز عن مقاومة الوباء.

وقال محمد العايب، مدير الصحة بولاية البويرة تقع في 100 كيلومتر شرقي العاصمة الجزائرية، إن "مسعود البالغ من العمر 99 عاما، وهو أكبر الأشخاص سنا مصاب بفيروس كورونا في الجزائر، تماثل للشفاء وغادر مشفى البويرة مساء الأحد".

وأضاف العايب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "إسماعيل البالغ 45 عاما، ابن مسعود، تماثل أيضا للشفاء من هذا الفيروس الخطير، في حين توفي ابنه البكر عبد السلام، الذي كان يعاني من مرض مزمن، وهذا نتيجة الإصابة بالفيروس".

وسجلت الجزائر حتى أمس الأحد 425 حالة وفاة واحدة لطفلة تبلغ من العمر 9 أعوام، و3382 إصابة موزعة عبر 47 ولاية، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1508، بحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة.