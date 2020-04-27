الطيبة: وفاة محمد عازم متأثرا بإصابته في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الطواقم الطبية، فجر اليوم الإثنين، وفاة محمد فؤاد عازم (42 عاما) من مدينة الطيبة، متأثرا بجروحه التي أصيب بها في حادث دهس، قبل نحو شهرين.

وكان عازم قد أصيب بجروح بالغة الخطورة، في حادث دهس بمكان عمله في بلدة "رحوفوت"، جنوبي البلاد، إذ كان يعمل مهندسا في إحدى الورشات الصناعية.

وخضع منذ ذلك الحين للعلاجات المكثفة، وكان تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، لكن حالته لم تتحسن وفارق الحياة، اليوم، متأثرا بالإصابة.