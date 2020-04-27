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الأرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة على المحافظات الجبلية باليمن

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 27 أبريل 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة والمصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية من تعز جنوباً إلى صعدة شمالاً خلال الـ24 ساعة القادمة.

 

وبين المركز في نشرته، أن الأمطار ستمتد غربا إلى أجزاء من سواحل محافظات (حجة، الحديدة، وتعز) والمناطق الداخلية المحاذية لها، وشرقا إلى أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية.

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ولفت المركز إلى أن أمطارا متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية هطلت خارج محطات الرصد الجوي على العديد من المحافظات الجبلية وامتدت إلى أجزاء من السواحل الغربية، سالت على إثرها السيول في الشعاب والوديان.

 

وحذر المركز سائقي المركبات في الطرق الجبلية من تدني الرؤية الأفقية نتيجة تكون الشابورة المائية أو الضباب، منبها المواطنين في تلك المناطق من التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الامطار والاحتماء من العواصف الرعدية.

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