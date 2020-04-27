مقتل القيادي الحوثي الكبسي خلال مواجهات مع الجيش في نهم بصنعاء

الإثنين 27 أبريل 2020

قتل قيادي حوثي بارز ومرافقيه في مواجهات خاضتها القوات الحكومية ضد مليشيا الحوثي الارهابية، في مديرية نهم، شرقي صنعاء.



وذكر مصدر عسكري ميداني ان القيادي الحوثي المدعو "ابو نشوان الكبسي" لقي مصرعه، بالاضافة الى جميع مرافقيه في جبهة صلب بمديرية نهم، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا.

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وبين المصدر ان جبهة صلب شهدت الاحد مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي الارهابية من جهة اخرى.

وتواصل مليشيا الحوثي تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات في خرق واضح لاعلان قوات التحالف العربي تمديد وقف اطلاق النار ضمن الخطوات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا