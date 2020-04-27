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ميليشيات "الوفاق" تداهم مؤيدين للجيش الليبي بقصد القتل (فيديو)

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 27 أبريل 2020

أظهر مقطع فيديو نشرته قوة حماية طرابلس، عملية مداهمة عنيفة لناشطين مؤيدين للجيش الوطني الليبي، في العاصمة الليبية طرابلس.

 

كما أظهر الفيديو ، الذي أعاد حساب M.LNA  التابع للجيش الوطني الليبي تغريده، عملية المداهمة "بقصد القتل" التي نفذها مسلحون ملثمون يتبعون ما يسمى "قوة حماية طرابلس"، وهي تجمع لميليشيات العاصمة، قاموا خلالها بإطلاق النار دون إنذار باتجاه مؤيد للجيش الليبي، وأصابوه بعيارات نارية قبل إلقاء القبض عليه، وتبع ذلك عملية مطاردة لناشط آخر قبض عليه أيضاً.

 

وذكر الحساب أن "هذا المقطع يظهر قتل الميليشيات للمدنيين الذين عبروا عن تأييدهم للجيش أو البرلمان على مواقع التواصل الاجتماعي.. حكومة الوفاق منتهية الصلاحية".

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والمثير أن المسلحين المهاجمين استقلوا سيارة إسعاف، بقصد التمويه، إضافة إلى السيارات الأخرى التي أقلتهم.

 

ولم يظهر الفيديو وقت المداهمة.

 

 

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