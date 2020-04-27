أكثر من 35 ألف شخص ينتهكون حظر التجول في تركيا

الإثنين 27 أبريل 2020

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، أنها أوقعت غرامات مالية على أكثر من 35 ألف شخص انتهكوا حظر التجوال المفروض على 31 ولاية منذ يوم الخميس الماضي، في إطار التدابير الاحترازية الرامية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".



جاء ذلك بحسب بيان صحفي نشرته الوزارة التركية على موقعها الإلكتروني، حول سير الحظر الذي إنتهي منتصف ليل الأحد / الإثنين بالتوقيت المحلي (21.00 بتوقيت جرينيتش).

وأفادت الوزارة في بيانها، بأن ما مجموعه 35 ألفاً و422 شخصاً انتهكوا قرار حظر التجول خلال أيام، منذ بدايته فجر الخميس الماضي، وحتى الساعة الثامنة مساء الأحد، وأنه تم فرض غرامات مالية، وإجراءات قانونية وإدارية بحقهم.

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وأفادت بأنه تم فك الحجر الصحي في 177 منطقة سكنية في 44 ولاية، في حين تم الإبقاء عليه في 162 مركزاً في 51 قضاء.

وشددت على ضرورة التقيد بالمسافة الاجتماعية، حينما يبدأ المواطنون بالخروج من منازلهم في صبيحة يوم الإثنين، غداة انتهاء الحظر الذي استمر 4 أيام.

وسجلت وزارة الصحة التركية، الأحد، 2357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و99 وفاة أخرى، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2805.

وأوضحت بيانات الوزارة أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 110 آلاف و130 حالة، وبهذه الأرقام تعتبر تركيا الدولة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط من حيث الإصابات، والسابعة على مستوى العالم.