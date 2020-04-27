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شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينتزع 671 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر إبريل زرعتها المليشيا الحوثية والان مع التفاصيل
الإثنين 27 أبريل 2020
انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، 671 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر إبريل 2020م زرعتها المليشيا الحوثية المتمردة المدعومة ايرانياً.
واوضح المركز في بيان له ، بانه تمكن من انتزاع 45 لغماً مضادة للأفراد، و 175 لغماً مضادة للدبابات و 435 ذخائر غير متفجرة، و16 عبوة ناسفة..مشيراً الى ان إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 161,909 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
ويسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.
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