الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى أرمينيا لمساعدتها في مكافحة انتشار "كوفيد-19"

الإثنين 27 أبريل 2020

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أرمينيا، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.



وقال سفير الدولة لدى جمهورية أرمينيا محمد عيسى علي القطام الزعابي: "تتشرف دولة الإمارات بتنفيذ التزاماتها بمساعدة الدول الأخرى في محاربتها فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.

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وأضاف: "ان قيادة وشعب دولة الإمارات يتضامنان مع جميع العاملين في القطاع الطبي لوضع حد لهذه الأزمة، وندرك أن المجتمع الدولي لا يستطيع التغلب على فيروس /كوفيد-19/ إلا بتوحيد الجهود والتعاون البناء".

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم أكثر من 314 طناً من المساعدات إلى أكثر من 27 دولة، استفاد منها نحو 314 ألفا من العاملين في المجال الصحي.