شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 27892 إصابة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:02 مساءً, 27 أبريل 2020 م المناطق - واس أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 872 شخصًا فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 27892 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن عدد حالات الشفاء بلغت حتى الآن 6185 حالة ،مشيرة إلى تراجع عدد الوفيات بتسجيل 48 وفاة جديدة مقابل 49 حالة يوم أمس كما شهدت الإصابات تراجعا من 1990 حالة أمس إلى 1396.

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