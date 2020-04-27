شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:48 صباحًا, 27 أبريل 2020 م المناطق - واس أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 51 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 2049 حالة وعدد الوفيات 10 .

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن 364 حالة قد تماثلت للشفاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.