شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تحظر دخول القادمين من 14 دولة بينهم روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي اليوم الاثنين إضافة 14 دولة إلى قائمة الدول الممنوع دخول القادمين منها إلى اليابان. وتضم القائمة الجديدة روسيا، وذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وقال آبي إن هذا الإجراء سيدخل حيز التطبيق يوم الأربعاء المقبل. وبذلك وصل إجمالي عدد الدول والأقاليم التي تحظر اليابان دخول القادمين منها إلى 87 دولة وإقليم. وتضم هذه القائمة الولايات المتحدة والصين وكل دول أوروبا.

وكان وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي قد حذر مواطني بلاده من السفر إلى الدول الـ 14 التي تقرر إضافتها إلى قائمة الحظر اليوم، ورفع مستوى التحذير من السفر إلى هذه الدول للمستوى الثاني.