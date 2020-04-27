شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون في أول ظهور بعد تعافيه : تجاوزنا ذروة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين بأن هناك مؤشرات حقيقية على تجاوز ذروة انتشار فيروس كورونا في بلاده، وذلك في أول ظهور له بعد تعافيه من إصابته بالفيروس.

وقال في كلمة للإعلام، من أمام مقر 10 داوننج ستريت، إنه يتفهم مخاوف مختلف القطاعات من استمرار الإغلاق، ولكنه حذر من أن التعجل في رفع الإغلاق قد يتسبب في موجة تفش ثانية ستكون أصعب بكثير.