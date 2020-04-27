شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة تسجل 799 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم تسجيل 799 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 14423.

وسُجلت معظم الحالات الجديدة بين عمال مهاجرين يعيشون في مساكن جماعية في سنغافورة.