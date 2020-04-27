شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبون : الخطوات التصعيدية لـ «الانتقالي» تتعارض مع مصلحة اليمن والان نبدء بالتفاصيل

• ضرورة الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض وتطبيق مبادئه الأساسية وترتيباته السياسية والاقتصادية

• أهمية تشكيل حكومة الكفاءات السياسية حسب نص الاتفاق، وممارسة عملها من عدن

• التصعيد يخدم الميليشيا الإنقلابية والتنظيمات الإرهابية وليس أبناء المحافظات الجنوبية الطامحين للاستقرار

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أكد مراقبون على أن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ في مدينة عدن وما تبعه من تطورات أمر مستغرب، في ظل الجهود المبذولة من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لتنفيذ اتفاق الرياض، وبالتالي فإن التحالف يؤكد ضروره عودة الأوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية إلى ماكانت عليه، و الغاء أي إجراءات أو آثار تترتب على الخطوات التصعيدية التي أعلن عنها المجلس الانتقالي، كونها مخالفة لما ورد في نصوص اتفاق الرياض.

وأشار المراقبون إلى أن موقف المملكة والإمارات ثابت في اليمن ويتمثل في ضرورة الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض وتطبيق مبادئه الأساسية وترتيباته السياسية والاقتصادية وتغليب مصلحة الشعب اليمن، كما أن التحالف اتخذ خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض والذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفين لتوحيد صفوف، لذا فإن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق في الالتزام بتنفيذه بناء على المصفوفة المزمنة المتفق عليها، كما أن أي محاولات تصعيدية لزعزعة استقرار المحافظات الجنوبية تتعارض مع اتفاق الرياض ولا تخدم مصلحة الشعب اليمني ولا أبناء المحافظات الجنوبية الطامحين إلى استعادة الأمن والاستقرار، وإنما تخدم الميليشيا الإنقلابية، والتنظيمات الإرهابية كتنظيم القاعدة وداعش.

وأوضح المراقبون أن التحالف ملتزم بدعم الشرعية في اليمن، ويؤكد على ضرورة عودة الطرفين إلى المشاركة في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض فوراً ودون تأخير، والعمل على حل الخلافات والإشكالات الاقتصادية والتنموية، وتوفير الخدمات للشعب اليمني، وضرورة تشكيل حكومة الكفاءات السياسية حسب نص الاتفاق، وممارسة عملها من عدن، لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية في ظل الكوارث الطبيعية ومخاوف انتشار كورونا.