شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تخفف القيود المفروضة بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قررت ولايتا كوينزلاند وغرب أستراليا تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) مما سيسمح للمواطنين بالخروج لقضاء حوائجهم، وذلك بعد انخفاض حالات الإصابة بشكل كبير.

وعلى الرغم من هذا التخفيف في القيود إلا إن الحدود ستبقى مغلقة في كلتا الولايتين.

و أعلن رئيس حكومة مقاطعة أراضي الشمال مايكل غانر أنه يخطط لتخفيف القيود بشكل واسع ابتداءً من شهر يونيو المقبل، معلنًا عن إعادة افتتاح الحدائق الوطنية في المقاطعة نهاية الأسبوع الجاري.