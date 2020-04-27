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أستراليا تخفف القيود المفروضة بسبب كورونا

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قررت ولايتا كوينزلاند وغرب أستراليا تخفيف القيود المفروضة بسبب ( كوفيد -19 ) مما سيسمح للمواطنين بالخروج لقضاء حوائجهم، وذلك بعد انخفاض حالات الإصابة بشكل كبير.

وعلى الرغم من هذا التخفيف في القيود إلا إن الحدود ستبقى مغلقة في كلتا الولايتين.

و أعلن رئيس حكومة مقاطعة أراضي الشمال مايكل غانر أنه يخطط لتخفيف القيود بشكل واسع ابتداءً من شهر يونيو المقبل، معلنًا عن إعادة افتتاح الحدائق الوطنية في المقاطعة نهاية الأسبوع الجاري.

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