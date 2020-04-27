شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تخفف القيود المفروضة بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وعلى الرغم من هذا التخفيف في القيود إلا إن الحدود ستبقى مغلقة في كلتا الولايتين.
و أعلن رئيس حكومة مقاطعة أراضي الشمال مايكل غانر أنه يخطط لتخفيف القيود بشكل واسع ابتداءً من شهر يونيو المقبل، معلنًا عن إعادة افتتاح الحدائق الوطنية في المقاطعة نهاية الأسبوع الجاري.
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