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فيروس كورونا يخلي بشكل كامل ملاجئ المهاجرين في المكسيك

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أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد أن المكسيك أخلت بشكل شبه كامل الملاجئ الحكومية التي تؤوي مهاجرين خلال الأسابيع الخمسة الماضية لاحتواء انتشار جائحة فيروس كورونا وأعادت معظم من كانوا فيها إلى أوطانهم.

وقال المعهد الوطني للهجرة في بيان إنه منذ 21 مارس تم إخلاء 65 مرفقا للمهاجرين كانت تؤوي 3759 شخصا التزاما بإرشادات الصحة والسلامة.

وأضاف أنه خلال الأسابيع الفاصلة أعادت المكسيك 3653 مهاجرا إلى جواتيمالا وهندوراس والسلفادور برا وجوا بحيث لم يتبق في الملاجئ سوى 106 أشخاص.

وقال المعهد إن إجمالي سعة ملاجئ المهاجرين التابعة له تبلغ 8524 مكانا.

وتوجد عشرات من الملاجئ الأخرى التي تديرها مجموعة مختلفة من المؤسسات الدينية وغير الحكومية في كل أنحاء المكسيك والتي ما زالت تؤوي مهاجرين. وقال مسؤول في مجال الهجرة طلب عدم نشر اسمه إن الغالبية العظمى ممن تمت إعادتهم إلى بلادهم مهاجرون احتجزتهم السلطات بسبب وجودهم في المكسيك بشكل غير قانوني. وأضاف أن بعضهم لم يعد يريد البقاء في الملاجئ بسبب خطر الإصابة بفيروس كورونا.

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