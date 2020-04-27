نجدة بغداد: القبض على 17 مخالفاً لحظر التجوال

أعلنت مديرية شرطة النجدة في بغداد، الاثنين، إلقاء القبض على 17 مخالفاً لحظر التجوال في العاصمة خلال الساعات الماضية. وقالت المديرية في بيان مقنضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن دورياتها "ألقت القبض على ١٧ شخصاً مخالفاً لحظر التجوال خلال الساعات الماضية". وأعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء أمس الأحد، أن عدد المخالفين لحظر التجوال الذين ألقي القبض عليهم منذ بدء تطبيق الحظر في السابع عشر من آذار وحتى أمس، بلغ 31385.



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