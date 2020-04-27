بالصور.. حريق كبير بالشورجة

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن حريقا كبيرا اندلع في سةق الشورجة وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق نشب داخل مولدة موضوعة فوق مسقفات سوق الشورجة التجاري في شارع الرشيد قرب البنك المركزي وسط بغداد". واضاف ان "الحادث ادى الى حتراق مخزن للالبسة النسائية الجاهزة"، مشيرا الى ان "الحريق لم يتسبب بسقوط اية خسائر بشرية". Advertisements

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