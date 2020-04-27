المتحدث باسم البرلمان الإيراني يكشف الحالة الصحية للاريجاني

اكد المتحدث باسم البرلمان الإيراني أسد الله عباسي، إن آخر فحص كورونا أجراه رئيس البرلمان علي لاريجاني أظهر نتيجة سلبية، مضيفا أنه خرج من الحجر الصحي.
وأضاف عباسي، أن لاريجاني تواجد في مكتبه أمس الأحد واليوم، وأنه سيشارك في اجتماعات البرلمان الأسبوع المقبل.
وأصيب لاريجاني بفيروس كورونا في الثاني من نيسان الجاري، وخضع للحجر الصحي في منزله.
وكان عضو في البرلمان الإيراني قد أفاد في الـ7 من شهر نيسان الجاري، بإصابة 11 نائبا، بعد إجرائهم الفحوصات اللازمة.
هذا وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 89328، والوفيات 5650.
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