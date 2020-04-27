المتحدث باسم البرلمان الإيراني يكشف الحالة الصحية للاريجاني

وأضاف عباسي، أن لاريجاني تواجد في مكتبه أمس الأحد واليوم، وأنه سيشارك في اجتماعات البرلمان الأسبوع المقبل.

وأصيب لاريجاني بفيروس كورونا في الثاني من نيسان الجاري، وخضع للحجر الصحي في منزله.

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وكان عضو في البرلمان الإيراني قد أفاد في الـ7 من شهر نيسان الجاري، بإصابة 11 نائبا، بعد إجرائهم الفحوصات اللازمة.

هذا وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 89328، والوفيات 5650.