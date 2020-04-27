محافظ واسط: مشروع المستشفى التركي متوقف منذ 10 سنوات ونحمل الحكومة المسؤولية

اكد محافظ واسط محمد جميل، الاثنين، ان مشروع المستشفى التركي متوقف منذ 10 سنوات، فيما حمل الحكومة مسؤولية ذلك.
وقال جميل في مؤتمر صحافي هقده اليوم وحضرته الخليج 365، ان "مشروع المستشفى التركي في المحافظة متوقف منذ ١٠ سنوات"، مبينا ان "المحافظة تحتاج إلى مستشفى آخر".
واضاف ان "الشركة المنفذة عاجزة عن إكمال هذا المشروع الوزاري الذي احيل للتنفيذ منذ عام ٢٠١١"، مشيرا الى ان "هناك خلاف مابين الشركة ووزارة الصحة لحسم هذا الموضوع".
وطالب جميل بـ"تسوية العمل في هذا المشروع"، محملا "مجلس الوزراء المسؤولية في إنجازه".
وتابع "لو اكتمل هذا المشروع لحل ٦٠% من مشكلة الصحة بالمحافظة"، لافتا الى ان "سعة المشروع هي ٤٠٠ سرير ونسبة الإنجاز فيه ٢٨% فقط".
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