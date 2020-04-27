كورونا في ألمانيا.. انخفاض في الوفيات والإصابات

كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، الاثنين، عن انخفاض في عدد الوفيات والإصابات اليومية بفايروس كورونا.
وأفاد المعهد بتسجيل 1018 حالة جديدة مقارنة بـ1738 في اليوم السابق، مبيناً أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 155193.
وحسب بيانات المعهد، فإن عدد الوفيات اليومية، شهد أيضا انخفاضا من 140 في اليوم السابق إلى 110 اليوم، لترتفع الحصيلة إلى 5750، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وحسب بيانات المعهد، فإن عدد الوفيات اليومية، شهد أيضا انخفاضا من 140 في اليوم السابق إلى 110 اليوم، لترتفع الحصيلة إلى 5750، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
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