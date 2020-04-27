تعهّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، بالنصر في الحرب التي تخوضها بلاده ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك في أول ظهور له بعد تعافيه من (كوفيد-19).

وقال جونسون إن حكومته تدرس حزمة من الإجراءات خلال الأيام المقبلة للفوز بالمرحلة الثانية في الحرب ضد فيروس كورونا.

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وأضاف: "كورونا هو التحدي الأكبر الذي واجهته دولتنا منذ الحرب العالمية الثانية، لدينا إشارات حقيقية بأننا نتجاوز ذروة انتشار فيروس كورونا".



وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن حكومته تدرك عواقب الإغلاق العام في البلاد، وتحترس من حدوث ذروة أخرى لفيروس كورونا، مشيرا إلى دراسة حزمة من الإجراءات خلال الأيام المقبلة للفوز بالمرحلة الثانية في الحرب ضد الوباء.



ومنذ خروجه من المستشفى يوم 12 أبريل/نيسان، كان رئيس الوزراء المحافظ البالغ من العمر 55 عاما يمضي فترة نقاهة في تشيكرز المقر الريفي لرؤساء الوزراء البريطانيين، بينما يواجه فريقه انتقادات على إدارته أزمة طويلة الأمد.