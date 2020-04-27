سيؤول تحسم مزاد الشائعات حول صحة زعيم كوريا الشمالية

بعد أن تصدرت أخباره نشرات الأخبار خلال الأيام الماضية وبات اسمه في ساعات "تريند" عبر منصات التواصل الاجتماعي، عادت جارته سيؤول تؤكد وبثقة هذه المرة، أن زعيم كوريا الشمالية "حي وبصحة جيدة"، مقللة من خطورة شائعات حول حالته الصحية.

تصريحات كوريا الجنوبية حول صحة جارها، تواترت خلال ساعات؛ فمرة على لسان المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس مون جاي-إن، بأن كيم جونج أون "حيٌ وبصحة جيدة"، ومرة أخرى تخرج نائبة المتحدث باسم وزارة الوحدة لتؤكد المعلومات نفسها أيضا.

البداية مع المستشار مون شونج-إن، الذي قال إن "موقف حكومتنا حازم"، مشيرا إلى أن الزعيم الكوري الشمالي يقيم منذ 13 أبريل/نيسان في وونسان على الساحل الشرقي للبلاد.

وفي مقابلة مع "سي إن إن" الأمريكية، أكد أنه "لم يُرصد أي نشاط مشبوه حتى الساعة".

بدورها قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الوحدة في سيؤول، جو هيه-شيل، في مؤتمر صحفي دوري: "ليس لدينا أي شيء نؤكده فيما يتعلق بالشائعات حول صحة كيم جونج-أون".

وأضافت: "كما أعلن مجلس الأمن القومي، ليس هناك أي نشاط غير عادي حاليا في كوريا الشمالية".

متى شوهد آخر مرة؟

وتضاعفت الشائعات في الأيام الأخيرة حول صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي وجد الزعيم كيم إيل سونج في 15 أبريل/نيسان الجاري.



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وشوهد زعيم كوريا الشمالية للمرة الأخيرة يوم 11 أبريل/نيسان الجاري، في تقارير إخبارية محلية، تناولت مشاركته في اجتماع المكتب السياسي للحزب الحاكم، حيث دعا حينها لتطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا.

بداية الشائعة

القصة بدأت مع تقرير لصحيفة "إن كي دايلي" التي يديرها منشقون كوريون شماليون، تحدث عن عملية جراحية أجراها كيم هذا الشهر، جراء مشاكل في شرايين القلب، وأنه يتعافى في فيلا بمقاطعة فيون غان.

وأكدت الصحيفة، نقلا عن مصدر كوري شمالي لم تحدد هويته، أن "سبب العلاج الطارئ في الأوعية القلبية الذي خضع له كيم هو استهلاكه المكثّف للتبغ وبدانته والإرهاق".

شبكة "سي إن إن" هي الأخرى نقلت عن مسؤول أمريكي، لم تسمه، قوله إن زعيم كوريا الشمالية في "خطر كبير" بعد خضوعه لعملية جراحية، دون معرفة ما إذا استندت إلى معلومات صحيفة "إن كي دايلي"، أم لا.

وردا على ذلك، قللت كوريا الجنوبية، التي لا تزال عمليا بحالة حرب مع كوريا الشمالية، من أهمية تلك الأخبار. كما فعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تناول اسم "صديقه" كثيرا في إفاداته اليومية عن كورونا.

وأمس الأحد، تحدثت الإذاعة الرسمية في كوريا الشمالية أن زعيم البلاد أرسل رسالة شكر لعمال المشروع السياحي الضخم في مدينة سامجيون، الأمر الذي وصف بأنه إشارة من السلطات بأن الرجل حي يرزق.

وتقع سامجيون عند سفح جبل بايكدو، أعلى قمة في شبه الجزيرة الكورية، والمعروفة بأنها مسقط رأس والد كيم الراحل الزعيم السابق كيم جونج إيل، وتم رفعها لتصبح مدينة أواخر العام الماضي.