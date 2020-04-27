أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصبح إجمالي الإصابات نحو 2049.

من بين الإصابات، 37 حالة لعمانيين، و14 لغير عمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 10 حالات.

وطالبت الوزارة الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

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وشددت على مداومة تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

واتخذت سلطنة عمان، عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها تجنّب التجمعات خلال الشهر الفضيل أيًا كان نوعها، واستمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.

كما تم منع إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.