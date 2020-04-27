جونسون يدعو البريطانيين في أول ظهور علني له منذ إصابته الى مواصلة الالتزام بالعزل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين مواطنيه الى مواصلة احترام اجراءات العزل مشيرا الى ان البلاد بدأت "بتحويل مسار" انتشار الوباء، وذلك في أول ظهور علني له منذ تعافيه من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون أمام مقر الحكومة في لندن "لقد بدأنا الان في تحويل مسار" الانتشار. ويتعرض رئيس الحكومة لضغوط من أجل الكشف عن استراتيجيته للخروج من اجراءات العزل المفروضة منذ أكثر من شهر في البلاد.