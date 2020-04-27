اخبار العالم

جونسون يدعو البريطانيين في أول ظهور علني له منذ إصابته الى مواصلة الالتزام بالعزل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين مواطنيه الى مواصلة احترام اجراءات العزل مشيرا الى ان البلاد بدأت "بتحويل مسار" انتشار الوباء، وذلك في أول ظهور علني له منذ تعافيه من الاصابة بفيروس المستجد.

وقال جونسون أمام مقر الحكومة في لندن "لقد بدأنا الان في تحويل مسار" الانتشار. ويتعرض رئيس الحكومة لضغوط من أجل الكشف عن استراتيجيته للخروج من اجراءات العزل المفروضة منذ أكثر من شهر في البلاد.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جونسون يدعو البريطانيين في أول ظهور علني له منذ إصابته الى مواصلة الالتزام بالعزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا