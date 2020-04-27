شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر: وفاة 65 سجينا في الدوحة تحت التعذيب والسلطات تحرق السجن للتعتيم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت مصادر تعذيب عدد من السجناء داخل الدوحة حيث قام ضباط الأمن بالتنكيل بـ ٦٥ سجينا داخل "سجن مسيعيد" مما تسبب في مقتلهم داخل الزنزانة بسبب اعتراضهم على إجراءات السجن البطيئة لمواجهة تفشي كورونا بين السجناء وتجاهل النظام لمعاناة السجناء في ظل انتشار الوباء وافتقار منظومة السجن للقواعد الصحية والوقائية اللازمة لمجابهة "كورونا".



السلطات القطرية أجبرت بعض السجناء على إشعال النيران في السجن للتعتيم على حالات الوفاة التي تزداد يوميا إثر الإهمال والتعذيب، الأمر الذي جعل السجون القطرية تشهد حالة مفجعة من انتشار الوباء بين آلاف السجناء بكافة السجون نتيجة تكدس أعدادهم وانعدام آليات حمايتهم من فيروس كورونا المميت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: وفاة 65 سجينا في الدوحة تحت التعذيب والسلطات تحرق السجن للتعتيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.