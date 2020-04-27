شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 671 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر إبريل زرعتها المليشيا الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، 671 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر إبريل 2020م زرعتها المليشيا الحوثية المتمردة المدعومة ايرانياً.

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واوضح المركز في بيان له ، بانه تمكن من انتزاع 45 لغماً مضادة للأفراد، و 175 لغماً مضادة للدبابات و 435 ذخائر غير متفجرة، و16 عبوة ناسفة..مشيراً الى ان إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 161,909 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.