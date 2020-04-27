الصين: لا معلومات لدينا حول حالة زعيم كوريا الشمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت الخارجية الصينية، الإثنين، إنها لا تملك أية معلومات حول حالة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، وسط تقارير متضاربة وتكهنات بشأن مكان وجوده وحالته الصحية.



جاء ذلك تعقيبا من المتحدث باسم وزارة الخارجية خلال مؤتمر صحفى حول أسئلة بخصوص إرسال وفد صينى يضم خبراء طبيين إلى كوريا الشمالية.

وكانت رويتر نقلت عن مطلعين على الموقف أن فريقا صينيا أرسل إلى كوريا الشمالية يوم الخميس لتقديم المشورة الطبية بشأن زعيم كوريا الشمالية.

وتضاعفت الشائعات في الأيام الأخيرة حول صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي وجد الزعيم كيم إيل سونج في 15 أبريل/نيسان الجاري.

وشوهد زعيم كوريا الشمالية للمرة الأخيرة يوم 11 أبريل/نيسان الجاري، في تقارير إخبارية محلية، تناولت مشاركته في اجتماع المكتب السياسي للحزب الحاكم، حيث دعا حينها لتطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا.

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القصة بدأت مع تقرير لصحيفة "إن كي دايلي" التي يديرها منشقون كوريون شماليون، تحدث عن عملية جراحية أجراها كيم هذا الشهر، جراء مشاكل في شرايين القلب، وأنه يتعافى في فيلا بمقاطعة فيون غان.

وأكدت الصحيفة، نقلا عن مصدر كوري شمالي لم تحدد هويته، أن "سبب العلاج الطارئ في الأوعية القلبية الذي خضع له كيم هو استهلاكه المكثّف للتبغ وبدانته والإرهاق".

شبكة "سي إن إن" هي الأخرى نقلت عن مسؤول أمريكي، لم تسمه، قوله إن زعيم كوريا الشمالية في "خطر كبير" بعد خضوعه لعملية جراحية، دون معرفة ما إذا استندت إلى معلومات صحيفة "إن كي دايلي"، أم لا.

وردا على ذلك، قللت كوريا الجنوبية، التي لا تزال عمليا بحالة حرب مع كوريا الشمالية، من أهمية تلك الأخبار. كما فعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تناول اسم "صديقه" كثيرا في إفاداته اليومية عن كورونا.

وأمس الأحد، تحدثت الإذاعة الرسمية في كوريا الشمالية أن زعيم البلاد أرسل رسالة شكر لعمال المشروع السياحي الضخم في مدينة سامجيون، الأمر الذي وصف بأنه إشارة من السلطات بأن الرجل حي يرزق.

وتقع سامجيون عند سفح جبل بايكدو، أعلى قمة في شبه الجزيرة الكورية، والمعروفة بأنها مسقط رأس والد كيم الراحل الزعيم السابق كيم جونج إيل، وتم رفعها لتصبح مدينة أواخر العام الماضي.