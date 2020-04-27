شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تسجل 1018 إصابة جديدة بكورونا و110 حالات وفاة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1018 حالة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 155193.



وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة بالفيروس 110 حالات ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 5750 حالة.

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