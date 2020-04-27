استهداف "فرنسبنك" في صيدا... هل هو رسالة أم لحرف الانظار؟

خطف دوي الانفجار الذي استهدف "فرنسبنك" في صيدا، الاهتمامين السياسي والأمني في عاصمة الجنوب، وامتدادا في مختلف المناطق اللبنانية،لقراءة "الرسالة" التي أُريد إيصالها وفي أكثر من اتجاه في ظل تعقيد المشهد اللبناني واستفحال الخلاف السياسي،وتدهور قيمة ​الليرة اللبنانية​ أمام صرف ​الدولار​ الاميركي و​ارتفاع الاسعار​ مع دخول ​شهر رمضان​ المبارك اسبوعه الاول وشكاوى الناس من الغلاء في ظاهرة غير مسبوقة.

وتؤكد مصادر صيداوية لـ"النشرة"، ان اولى الرسائل طبيعة الاستهداف نفسه (مصرف)، بغض النظر عن شكله سواء كان "​قنبلة​ يدويّة" أو "اصبع ديناميت" او سواهما، وعن حجم الاضرار الذي أُلحِق به لجهة الواجهة الخارجية وسقفه، ثم مصرف "فرنسبنك"، ومن خلاله ​المصارف​ التي تُعتبر أداة من ادوات الضغط على المواطنين في حجز أموالهم وما حمله ذلك من نقمة، ترجمت اكثر من مرة بوقفات احتجاج امام بعض المصارف وما تزال اليوم امام ​مصرف لبنان​ الذي يقود العملية المالية برمتها.

وتشير المصادر، الى ان ثاني الرسائل هي التوقيت، وفي أكثر من اتجاه، في ظل مشهد لبناني معقد ومتداخل، عنوانه تبادل الاتهامات بين محاولة انقلاب وأمر عمليّات لاسقاط الحكومة، وبين المحاسبة وفتح الملفّات والضرب بحزم، وبين محاولة الاستغلال، سيما وان مجموعات "حراك صيدا"، ومنذ اندلاع "انتفاضة 17 تشرين الاول"، حرصت على سلميّة حراكها الى أبعد الحدود، وعلى ضبط حركة الشارع في ذروة انفعاله، لجهة الهتافات والشعارات التي رفعت، بعيدا عن استهداف شخصي، او لجهة التعدي على الاملاك العامة، وابتكرت اساليب سلمية في التعبير عن موقفها بطريقة حضارية، جعلت المدينة تتميز بسلميتها في كثير من المحطات.

وتوضح المصادر، ان اللافت هو استهداف "فرنسبنك" في الوقت الذي يركز فيه "حراك صيدا" على التحرك الاحتجاجي حصرا امام فرع مصرف لبنان دون باقي المصارف الاخرى منذ فترة طويلة، وهونظم على مدى الايام الثلاثة المتتالية وقفات احتجاجية لم تخلُ من مشادّات مع ​القوى الامنية​ فهل هو لحرف الانظار او الاستغلال؟! او اعطاء ذرائع للمصارف لإقفال ابوابهامع الحديث عن فقدان السيولة النقدية؟!، فيما تنفي مصادر الحراك لـ"النشرة"، اي علاقة له بما جرى.

Advertisements

وتؤكد المصادر، انّ اللافت ايضا، هو حملة "الشائعات" التي اعقبت التفجير، والتي تحدثت حينا عن حصول انفجار ثانٍ وثالث، واستهداف مصارف اخرى في المدينة، وقد تبيّن عدم صحّتها، اضافة الى كتابة شعارات على بعض المصارف "انتم الخطر" وتبيّن انها ليست في ​مدينة صيدا​، اضافة الى قيام مجموعات تطلق على نفسها إسم "محكمة ​الثورة​ المسلحة" تبنّت الهجمات وتوعّدت كبار المصرفيين وعائلاتهم وهي غير معروفة في اوساط حراك المدينة.

بدورها "مجموعة الثورة مستمرة"، وهي إحدى مجموعات ثورة "١٧ تشرين الأول" نفت وجود أي علاقة بأي عمل مسلّح ووصفت هذه الأعمال بأنها مفبركة من الغرف السوداء التي تهدف لتشويه وإجهاض "الثورة" التي تربأ عن أي عمل إرهابي وأي تعرض لأشخاص وعائلات خارج القانون، وقد تلجأ مجموعاتها إلى ​القضاء​ لمحاسبة الفاسدين، ودانت إلصاق اسمها بأعمال إرهابيّة موضحةان "المشكلة ليست مع البنوك والموظفين إنما مع أصحاب المصارف ومجالس إدارتها التابعة للسياسيّين وحاكم مصرف لبنان والطبقة السياسية الفاسدة والمحتكرين والمتعهدين الكبار أزلام من حكم البلد منذ عام ١٩٩٢ حتى اليوم". وهي تطلب محاكمتهم جميعا أمام القضاء. كما تصر على حماية أموال المودعين وعلى استعادة الأموال غير المشروعة التي تحولت إلى الخارج، كما استعادة ​الأموال المنهوبة​.

في المقابل، أكّدت مصادر أمنية لـ"النشرة"، ان الامن "خط أحمر" ومن غير المسموح لاحد المساس به مهما كانت الاسباب، وان التحقيقات جارية لكشف ملابسات ما حصل، لجهة الاشخاص الذين شاركوا فيه، وقد تبين من كاميرات المراقبة في المكان، وهي كثيرة نتيجة وجود العديد من المصارف في شارع رياض الصلح الرئيسي، وجود شخصين يجري التدقيق في ملامحهما لكشف هويتهما، سيما وان توقيت التفجير جاء في اعقاب الافطار بوقت قصير حيث تكون الشوارع خالية في الايام العادية ومع منع التجول خاوية مع تساقط الامطار ايضا.