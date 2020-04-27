أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنّ "دورية تابعة للقوات الإسرائيليّة قامت بعمليّة تفقّد للشريط التقني بدأً من عمود الأربعين مرورًا بالجهو المقابلة ل​منتزهات الوزاني​ بقضاء ​مرجعيون​ ووصولًا إلى ​بلدة الغجر​ المحتلة"، لافتةً إلى أنّ "هذه القوات استأنفت أيضًا أعمال الحفريات ورفع السواتر الترابيّة خلف السياج التقني مقابل منتزهات الوزاني، ونقل الأترابة والصخور إلى الجهة الجنوبية من بلدة الغجر".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قوة إسرائيلية استأنفت أعمال الحفريات ورفع السواتر الترابية قبالة متنزهات الوزاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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