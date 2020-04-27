شفاء 206 مصابين بكورونا في الكويت ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1012

أعلن وزير الصحة ​الكويت​ي باسل الصباح "شفاء 206 حالات من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد المسبّب لمرض "​كوفيد 19​"، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 1012 حالة".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "التحاليل والفحوص المخبريّة والإشعاعيّة أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتمّ نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصّص لاستقبال المصابين بـ"كورونا" تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

وكانت قد أفادت وزارة الصحة الكويتية أمس بتسجيل 183 إصابة جديدة بكورونا، ليبلغ مجموع الإصابات 3075.