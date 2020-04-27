أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنّ "لدينا مؤشرات على تجاوز ذروة انتشار وباء "كورونا"، ونحننحقّق تقدّمًا في تقليل أعداد الإصابات بالفيروس"، لافتًا إلى "أنّنيأدرك صعوبة التباعد الاجتماعي على كلّ الصعد، وأنّأضرارًا جسيمة لحقت بالاقتصاد البريطاني نتيجة "كورونا".
وأكّدفي أوّل كلمة له بعد تعافيه من "كورونا"، "أنّنا نحقّق تقدّمًا في تقليل أعداد الإصابات بالفيروس، ونحن مقبلون على إنهاء المرحلة الأولى من معركتنا ضدّ "كورونا"، مشيرًا إلى أنّه "لا يمكن التكهن بموعد رفع حالة الإغلاق، وفي الأيام المقبلة ستتضّح صورة الإجراءات الّتي سنتّخذها". وركّز على أنّ "بريطانيا بدأت بتحويل المسار في معركة التصدي لـ"كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: بريطانيا بدأت بتحويل المسار بمعركة التصدي لكورونا ونحقق تقدما بتقليل أعداد الإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.