جونسون: بريطانيا بدأت بتحويل المسار بمعركة التصدي لكورونا ونحقق تقدما بتقليل أعداد الإصابات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، أنّ "لدينا مؤشرات على تجاوز ذروة انتشار وباء "​كورونا​"، ونحننحقّق تقدّمًا في تقليل أعداد الإصابات بالفيروس"، لافتًا إلى "أنّنيأدرك صعوبة التباعد الاجتماعي على كلّ الصعد، وأنّأضرارًا جسيمة لحقت ب​الاقتصاد​ البريطاني نتيجة "كورونا".

وأكّدفي أوّل كلمة له بعد تعافيه من "كورونا"، "أنّنا نحقّق تقدّمًا في تقليل أعداد الإصابات بالفيروس، ونحن مقبلون على إنهاء المرحلة الأولى من معركتنا ضدّ "كورونا"، مشيرًا إلى أنّه "لا يمكن التكهن بموعد رفع حالة الإغلاق، وفي الأيام المقبلة ستتضّح صورة الإجراءات الّتي سنتّخذها". وركّز على أنّ "​بريطانيا​ بدأت بتحويل المسار في معركة التصدي لـ"كورونا".