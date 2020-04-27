سانا: مقتل ثلاثة مدنيين جراء الغارات الإسرائيلية صباحاً قرب دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مقتل ثلاثة ​مدنيين​ الإثنين جراء غارات إسرائيلية استهدفت صباحاً مناطق قرب دمشق. ولفتت "سانا" الى مقتل ثلاثة مدنيين وجرح أربعة آخرين بينهم طفل جراء سقوط شظايا ​صواريخ​ الغارات الإسرائيلية على منازل الأهالي في بلدتي الحجيرة والعادلية في ​ريف دمشق​". وكانت دمشق أفادت سابقاً عن تصدي دفاعاتها الجوية لصواريخ إسرائيلية في محيط العاصمة و"إسقاط غالبيتها".

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