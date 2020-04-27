مرتضى: الزراعة قطاع استراتيجي في الاقتصاد الوطني

عقد وزير الزراعة الدكتور ​عباس مرتضى​ اجتماعا للجنة التوجيهية لاعداد استراتيجية ​وزارة الزراعة​ للاعوام 2021-2025 بحضور ممثل منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (​الفاو​) الدكتور موريس سعادة، مدير عام الزراعة المهندس ​لويس لحود​، مدير عام ​التعاونيات​ المهندسة غلوريا ابو زيد، رئيس مجلس ادارة مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الدكتور ​ميشال افرام​، عضو الهيئة الادارية للمشروع الاخضر المهندس فادي علوان، الوزيرة السابقة ​وفاء الضيقة​ حمزة، ورؤساء الوحدات الادارية في الوزارة.

وتطرق البحث الى الاسراع في انجاز استراتيجية جديدة للقطاع الزراعي تمهيداً لرفعها الى ​مجلس الوزراء​ لاقرارها واحالتها الى ​المجلس النيابي​ بهدف دعم ​القطاع الزراعي​. كما تم مناقشة الاولويات والتوجهات وتحديد المحاور الاستراتيجية وتشكيل مجموعات عمل وفق المحاور.

ولفت مرتضى الى ان مشروع الاستراتيجية سيناقش مع الجهات المانحة والاتحادات والنقابات والجمعيات والتعاونيات الزراعية، وأكد أن الزراعة قطاع استراتيجي في ​الاقتصاد​ الوطني.

