قيومجيان: البدء بالإصلاحات القاسية لكي نستمر هو أمرٌ ضروري

اشار الوزير السابق ​ريشارد قيومجيان​ الى ان البدء بالإصلاحات القاسية لكي نستمر قبل أن نصبح كالنموذج الفنزولي هو أمرٌ ضروري. ولفت قيومجيان في حديث اذاعي، الى ان بعض الأطراف اصروا على استلام ملف ​الكهرباء​ لحكومات متعاقبة، على الرغم من فشلهم في إدارة هكذا ملف، والاقرار بالفشل فضيلة، وكنت أتمنى على ​التيار الوطني الحر​ أن يسلّم هذا الملف الى أطراف سياسية أخرى.

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