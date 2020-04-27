لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إدغار طرابلسي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "قاوِم المحتل يُحاربك الخونة، حارِب ​الفساد​ يهاجمك الفاسدون، كُن وطنيًّا يواجهك الإقطاعيّون، اعمل بنشاط ينتقدك الفاشلون، تكلّم عِلمًا يشتمك الجهّال ودافع عن المظلوم يمقتك الجبناء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي: حارِب الفساد يهاجمك الفاسدون واعمل بنشاط ينتقدك الفاشلون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.