الحجار لباسيل: بلا ضحك عالعالم الفساد منكم وفيكم والكهرباء اكبر دليل

اشار عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "في العام 2012 كان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وزيرا للطاقة، وحصلت حينها فضيحة سرقة مليارات الليرات من المازوت، وقد رفض "حضرة جنابو" اعطاء المدعي العام المالي الإذن بملاحقة المشتبه بهم وجميعهم في فلكه".
اضاف الحجار قائلا "يتفضل اليوم يطلب ملاحقتهم، بلا ضحك عالعالم، الفساد منكم وفيكم والكهرباء اكبر دليل".
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