الحجار لباسيل: بلا ضحك عالعالم الفساد منكم وفيكم والكهرباء اكبر دليل

اشار عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد الحجار​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "في العام 2012 كان رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ وزيرا للطاقة، وحصلت حينها فضيحة سرقة مليارات الليرات من ​المازوت​، وقد رفض "حضرة جنابو" اعطاء المدعي ​العام المالي​ الإذن بملاحقة المشتبه بهم وجميعهم في فلكه".

اضاف الحجار قائلا "يتفضل اليوم يطلب ملاحقتهم، بلا ضحك عالعالم، ​الفساد​ منكم وفيكم و​الكهرباء​ اكبر دليل".

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