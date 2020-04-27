يجول مراقبو ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ على عدد من المحال التجاريّة لمراقبة الأسعار، بعد ورود شكاوى من مواطنين. وقد توزّعت فرق الوزارة على مختلف المناطق لمعاينة أسعار السلع في المتاجر.

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كانت هذه تفاصيل خبر جولة لمراقبي وزارة الاقتصاد على عدد من المحال التجارية لمعاينة الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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