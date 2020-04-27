قاضي العجلة في صور يمنع سفر رئيس ومدير وأعضاء مجلس بنك لبنان والمهجر

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور ​محمد مازح​ اليوم قرارا معجل التنفيذ على أصله قضى بمنع سفر رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومدير عام بنك ​لبنان​ والمهجر وكلف ​المديرية العامة للأمن العام​ بتنفيذه بشكل فوري. ويأتي هذا القرار على خلفية الإستدعاء المقدم من المحامي ​حسن بزي​ بوكالته عن السيد حسن مغنية والقاضي بطلب منع السفر. وكان مغنية طلب سحب مبلغ مالي من حسابه في ​بنك لبنان والمهجر​-فرع صور لعلاج والدته المريضة فتمنع المصرف عن ذلك.

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