روكز: خطوة ايجابية تحديد موعد اكمال العام الدراسي لطلاب الامتحانات الرسمية

اعتبر النائب شامل روكز في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ان "تحديد موعد اكمال ​العام الدراسي​ لطلاب ​الامتحانات الرسمية​ اولاً ثم للباقين خطوة ايجابية، فتوزيع افادات بدل الامتحانات ضربة لمستوى التعليم".

ولفت روكز الى انه "اذ ابقى التعليم عن بُعد ​الطلاب​ بالجو الدراسي، فهو لم يؤمن تكافؤ فرص التعليم بين الجميع، وعليه الدراسة حسب النهج التقليدي لا يمكن استبدالها".