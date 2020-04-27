اعتبر النائب شامل روكز في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ان "تحديد موعد اكمال العام الدراسي لطلاب الامتحانات الرسمية اولاً ثم للباقين خطوة ايجابية، فتوزيع افادات بدل الامتحانات ضربة لمستوى التعليم".
ولفت روكز الى انه "اذ ابقى التعليم عن بُعد الطلاب بالجو الدراسي، فهو لم يؤمن تكافؤ فرص التعليم بين الجميع، وعليه الدراسة حسب النهج التقليدي لا يمكن استبدالها".
كانت هذه تفاصيل خبر روكز: خطوة ايجابية تحديد موعد اكمال العام الدراسي لطلاب الامتحانات الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.