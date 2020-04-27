أكّد رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم ترشيشي، في مداخلة إذاعيّة ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، أنّ "الوضع الّذي نعيشه غير طبيعي، و80 بالمئة من كلفة المزارع هي بالدولار"، لافتًا إلى أنّ "هناك فرقًا كبيرًا في الأسعار بين الجملة والمفرق وعلى وزارة الاقتصاد وضع حدّ لهذه الهوّة".
من جهته، شدّد نقيب تجار الخضار والفواكه بالمفرق سهيل المعبي، على أنّه "على وزير الزراعة منع التصدير والسماح بالاستيراد لوقف ارتفاع الأسعار"، مركّزًا على أنّ "القطبة المخفية موجودة عند وزير الزراعة ووزير الاقتصاد". وكشف أنّ "قريبًا جدًّا سيتمّ فتح سوق شعبي في بيروت".
كانت هذه تفاصيل خبر ترشيشي: هناك فرق كبير بالأسعار بين الجملة والمفرق وعلى وزارة الاقتصاد وضع حد لهذه الهوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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