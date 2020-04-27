ترشيشي: هناك فرق كبير بالأسعار بين الجملة والمفرق وعلى وزارة الاقتصاد وضع حد لهذه الهوة

أكّد رئيس تجمع ​المزارعين​ والفلاحين في ​البقاع​ ​ابراهيم ترشيشي​، في مداخلة إذاعيّة ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت ​لبنان​- صوت الحرية والكرامة"، أنّ "الوضع الّذي نعيشه غير طبيعي، و80 بالمئة من كلفة المزارع هي بالدولار"، لافتًا إلى أنّ "هناك فرقًا كبيرًا في الأسعار بين الجملة والمفرق وعلى ​وزارة الاقتصاد​ وضع حدّ لهذه الهوّة".

من جهته، شدّد نقيب تجار الخضار و​الفواكه​ بالمفرق سهيل المعبي، على أنّه "على وزير ​الزراعة​ منع التصدير والسماح بالاستيراد لوقف ارتفاع الأسعار"، مركّزًا على أنّ "القطبة المخفية موجودة عند وزير الزراعة ووزير الاقتصاد". وكشف أنّ "قريبًا جدًّا سيتمّ فتح سوق شعبي في ​بيروت​".