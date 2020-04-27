ذكر مراسل "الخليج 365" في زحلة، أنّ "رئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل أسعد زغيب حلّ ضيفًا على تجمّع الجمعيات اللبنانية الائتلافية في أوروبا، الّذي يضمّ 23 جمعيّة لبنانيّة تعمل في الخارج لمساعدة لبنان في الشؤون الاجتماعيّة والاقتصاديّة كافّة".
ولفت إلى أنّ "إلى جانب زغيب، تحدّث أيضًا في اللقاء الّذي جرى عبر تطبيق "ZOOM"، تحدّ رئيس بلدية حومان جهاد فغالي ورئيس بلدية غزير شارل حداد مقدِّمًا نموذجًا عن ظروف البلديات المتوسطة"، مشيرًا إلى أنّ "هدف اللقاء إلى التعرّف بشكل أفضل على واقع المدن اللبنانية، ولا سيما في المدن الثلاث المذكورة، من خلال الإطلاع على كيفيّة تعاطيها مع الأزمة الكبيرة الّتي خلّفها فيروس "كورونا" وتداعياته الاقتصاديّة والاجتماعيّة خصوصًا، في محاولة للتأكيد على روح التعاضد الجدي بين لبنان المقيم والمنتشر".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: رئيس بلدية زحلة شارك بلقاء إلكتروني لتجمع الجمعيات اللبنانية الإئتلافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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