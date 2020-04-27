بالصور.. إزالة 23 حالة تعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الوحدات المحلية بمراكز "حوش عيسى، بدر، إدكو، الدلنجات، والرحمانية"، بمحافظة البحيرة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أسفرت عن إزالة ٢٣ حالة لتعديات على مساحة ٣٩٠٢م٢.

جرى إزالة 3 حالات لتعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 1525 متر مربع بإدكو عبارة عن أسوار طولية وعرضية من الحجارة البيضاء.

وإزالة 6 حالات لتعديات علي الأراضي الزراعية بمساحة ١٤٦٨ متر بنطاق قرى أبو الشقاف، والكردود وعزب حوش عيسى عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأبيض.

وإزالة 4 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 510 متر بقرية مؤسسة البستان بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، وإزالة 10 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 299 متر بالرحمانية، وحالة تعدي في المهد علي أرض ولاية الهيئة العامة لمشروعات التنمية بمركز بدر عبارة عن بناء بالطوب الأبيض الجيري علي مساحة 100 متر مربع.