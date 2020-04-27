سماح لمحال الحلوى وبيع الفول بالعمل حتى السابعة مساءً في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، كتابًا دوريًا، إلى رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، بالسماح لمحال الحلوى وبيع الفول بالعمل حتى السابعة مساءً.

وتضمن الخطاب الذي أرسل لحي الشرق وحصلنا على نسخة منه، اليوم الاثنين، أن يجرى السماح لجميع محال بيع الحلوى وبيع الفول بالعمل حتى السابعة مساء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، على أن يقتصر العمل على بيع المنتجات مع عدم تشغيل الكافتيريات وقاعات تناول الطعام وأماكن الجلوس.

كما جرى التشديد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الالتزام بالإجراءات القانونية والاشتراطات الصحية، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية لتنظيم أعمال المرور الدوري للتأكد من تطبيق القرارات.