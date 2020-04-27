بالصور- "زغاريد" في استقبال متعافي من كورونا في مدينة بيلا بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبل أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا في كفر الشيخ، اليوم الأحد، متعافي من فيروس كورونا، عقب خروجه من مستشفى الحجر الصحي بمدينة بلطيم، أمام مجلس المدينة لتهنئته بالتعافي، بينما أطلق بعض النساء المتواجدات الزغاريد ابتهاجًا.

وأكد رئيس مركز ومدينة بيلا لـ"الخليج 365"، أن المتعافي من فيروس كورونا، كان موظفًا بمستشفى بيلا المركزي، وأصيب بالفيروس نتيجة اختلاطه بأول حالة أصيبت، لسيدة من قرية كفر العجمي التابعة لمركز بيلا، وجرى تحويله لمستشفى الحجر الصحي بمدينة بلطيم، لتلقيه العلاج هناك.

حضر استقبال المتعافي المعداوي شعيشع، مدير إدارة التضامن الاجتماعي ببيلا، ومحمود نصير، مدير الشئون الإدارية بمجلس مدينة بيلا، وعلاء شواف، مدير إدارة الأزمات بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.