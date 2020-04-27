ارتفاع عدد المتعافين من كورونا لـ 1012 حالة بالكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء 206 حالات من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف - 2) المسبب لمرض (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1012 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس عن ١٨٣ حالة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا،

ليبلغ مجموع الحالات المرصودة حتى اخر إحصائية امس 3075 حالات، منها ٢٢٤٩ حالات تتلقى العلاج و٦١ حالة في العناية المركزة و٢٠ وفيات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د ..عبدالله السند، إن نحو 20 حالة من هذه الحالات مرتبطة بالمرحلة الثانية من خطة الإجلاء التي انتهت السبت، وأشار الى وجود 149 حالة مخالطة، 16 منها لمواطنين و52 من الجنسية الهندية و26 لمصريين و14 لبنغاليين و8 لباكستانيين و9 حالات لسوريين و5

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ليمنيين و3 لأردنيين ومثلهم للبنانيين وفلبينيين، وحالتان من البدون والإيرانيين، وواحدة لسعودي ونيبالي وإيطالي وعراقي وإثيوبي.

وأضاف د.السند أن الحالات غير المخالطة تبلغ ١٤ منها ٩ لمواطنين كويتيين و٢ من الجنسية السيرلانكية ومثلهما من الجنسية الايرانية وحالة من غير محددي الجنسية لافتا الى ان جميع الحالات قيد البحث عن اسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

من جهة أخرى حذرت وزارة الصحة من منتج رائج يعلق على الملابس على شكل بطاقة تحتوي على مادة ثاني اكسيد الكلور.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د.عبدالله البدر ان ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن ادعاءات طبية للمنتج غير صحيحة وغير مثبتة علمياً والمنتج غير مرخص من وزارة الصحة.

