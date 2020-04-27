فريق طبي صيني يصل الكويت اليوم للمشاركة في مكافحة "كورونا"

أعلن سفير الكويت لدى الصين، سميح جوهر حيات، أن فريقاً طبياً صينياً متخصصاً في مجالات الوقاية ومكافحة الأوبئة، سيصل الكويت، اليوم الإثنين، في إطار جهود الصين لمد يد المساعدة لدول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد

- 19).

قال السفير حيات في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إن الفريق الصيني سيبحث مع المسئولين في وزارة الصحة الكويتية آخر المستجدات حول فيروس «كورونا» وسبل مكافحته والحد من انتشاره.

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وأوضح، أن الفريق الصيني متخصص في مجالات الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها وعلم الأوبئة والعلاج الطبي المكثف، واختبار الحمض النووي.

وأعرب السفير حيات، عن شكر الكويت وتقديرها للجهود الكبيرة والمخلصة للحكومة الصينية في تقديم الدعم الأساسي وغير محدود لدول العالم، خصوصًا الكويت لاحتواء ومكافحة جائحة «كوفيد- 19» وتبادل الخبرات في مجالات المكافحة والوقاية.